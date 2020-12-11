李嘉誠基金會於Facebook專頁公布，兩位獲基金會支持研究工作的李嘉誠講座席教授，榮獲諾貝爾醫學獎的加拿大阿爾伯特大學Michael Houghton，以及獲得諾貝爾化學獎美國加州柏克萊大學Jennifer Doudna，兩人將諾貝爾獎牌(複製版)送予李嘉誠，並以Zoom舉行的祝賀儀式上向李嘉誠展示。

諾貝爾頒獎典禮原定於本周舉行，惟因疫情關係，得獎者各自收到大會寄出的獎牌。李嘉誠對以上兩位得主表示祝賀，並指自己一直深信命和運，是天數與選擇之間的互動，而科學必重塑人類的命運，又指兩位得獎者帶領的非凡團隊成就不世之功，惠傳代代世人。

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李嘉誠感歎，「誰曾想到，一個走過貧病戰爭的人，能在研究道上參與和支持您們的努力，這是我一份光榮」。他又指，每天心上不斷轉動的問題，是如何支持男女科學家推進美好的工作，強調這是基金會在萬變社會中不變的承諾。

另外，Michael Houghton教授在祝賀儀式上宣布，李嘉誠基金會向其帶領的丙型肝炎研究團隊另外兩名科學家，分別是來自 新加坡及台灣的華裔病毒學家朱桂霖和教授郭勁宏，贈予與Michael Houghton教授的諾貝爾獎金等值之38萬美元(約296.4萬港元)，以示支持。

李嘉誠指，看到《自然科學雜誌》名為「發現丙型肝炎諾貝爾獎得主背後的無名英雄」的文章，當中提到由Michael Houghton教授帶領的科學家團隊中， 另有兩華裔病毒學家默默耕耘，但沒被授予諾貝爾獎。他不但佩服Michael Houghton積極投身科研，對於他極力讓世界知道和認可同僚在團隊的貢獻 ，李嘉誠認為這份無私的本心是最難能可貴的，「因為今天的領導不可再以自我為中心，這是對創造大成就的最大局限」。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

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方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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