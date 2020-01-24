由左至右： 卓佳香港董事總經理及IPO總監鍾絳虹、匯豐香港工商金融工商企業主管林永德、卓佳香港行政總裁溫佩麟、卓佳香港董事總經理兼股份登記及發行人服務主管王妙心，以及匯豐環球資金管理業務香港區主管姚宇翠

卓佳公布，推出卓佳IPO智付易，是其手機應用程式的新增功能，支援匯豐的實時直接扣賬。IPO智付易僅在IPO截止當日從投資者的指定帳戶扣除有關款項，有別於目前從銀行、證券行於申請時即時凍結資金。

此外，用戶亦可在截止日期前隨時取消或更改申請，當中並不會收取任何申請及服務費。

卓佳香港行政總裁溫佩麟表示，將繼續創新，並與其他行業領導者合作， 提供更多具啟發性的技術解決方案。

卓佳香港董事總經理及IPO總監鍾絳虹表示，面對疫情下的新常態，照顧公眾投資者的需求成為卓佳IPO服務的重要一環，特別是聯交所目前也已經就無紙化上市和認購機制發出諮詢文件。IPO市場將繼續保持強勁增長，促使更多投資者和發行人投向新技術，最終惠及香港整體證券市場。

匯豐香港工商金融工商企業主管林永德表示，數碼化已成為不同行業日常營運的重要一環。匯豐很高興，能為卓佳IPOSmartPay提供創新的現金管理API方案，全面提升零售投資者的新股認購流程，以便把握投資良機。方案亦有助提高新股認購的處理效率及運作流程，充份體現匯豐致力支持企業客戶進行數碼轉型的承諾。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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