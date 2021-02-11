短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.09點子至0.04821%；1星期HIBOR升0.93點子至0.08679%；2星期HIBOR升0.61點子至0.11946%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至0.35%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.55%；12個月期HIBOR升0.21點子至0.72726%。

港元現報7.7511元，升值2點子。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

航空業寒冬 香港航空即日炒250人

英倫銀行批准匯控、渣打等銀行恢復派息 匯控漲逾2% 渣打升穿50元

滬深兩市開市上漲 人行本周淨回籠3500億元

恒指高開223點 ATMX走高 泡泡瑪特首掛飈逾倍

碧桂園服務：折讓9.5%配股 籌77億元