【12:00更新】

香港香格里拉酒店發言人回應本報查詢指,因疫情持續促使公司進行架構重組並精簡部份團隊,本月調整人員編制,並在離職方案中獲得最適切的援助。而有關嘉里酒店將會成為政府指定的隔離酒店,則稱政府稍後會公布細節,目前,沒有任何詳情提供。回應未有指出裁員人數。香格里拉(亞洲)(0069)半日收報7.38元,升0.68%。

全文如下:「新冠疫情肆虐全球,對酒店業和我們的業務帶來嚴重影響。儘管自疫情初期,我們已在酒店層面採取一系列成本管理措施並削减可控制的成本,以减輕財務影響。但因疫情持續蔓延,令營商環境與旅遊業嚴重受壓,促使我們進行架構重組並精簡部份團隊,從而提升運營效率。

經過全面的業務評估後,公司不得已做出這艱難但必要的决定,爲持續應對不確定的經營環境,香港酒店團隊會於本月調整人員編制。所有受影響的員工將獲得公平的薪酬補償,並在離職方案中獲得最適切的援助,包括就業諮詢和協助。

在香格里拉集團,我們重視並感謝每位同事一直努力,爲公司付出和貢獻。我們將會盡力幫助 受到影響的同事妥善做好過渡期安排。

有關嘉里酒店將會成為政府指定的隔離酒店,香港特區政府將於稍後會公佈細節。目前,我們沒有任何詳情提供。」

【11:17原文】傳香格里拉酒店裁員100名 嘉里酒店將成為隔離酒店

香港酒店工會於Facebook發文指,根據香格里拉酒店集團同業消息,該集團旗下酒店包括:港島香格里拉大酒店、九龍香格里拉大酒店、嘉里酒店(Kerry Hotel)、及今旅酒店(Jen Hong Kong by Shangri-La)將會裁減約100名員工。另外,嘉里酒店將會成為政府指定的隔離酒店。香格里拉(亞洲)(0069)現報7.38元,升0.68%。

當中九龍香格里拉營業部各職級共裁減11人。該酒店及今旅酒店總經理被裁走,而各部門主要向資深員工開刀。

香港香格里拉酒店發言人回應《香港01》查詢時指,因疫情持續,促使集團進行架構重組,確認香港酒店團隊會於本月調整人員編制,惟未有透露受影響人數。對於嘉里酒店是否會成為隔離酒店,發言人指,港府將於稍後會公布細節,目前無任何詳情提供。本報正向香格里拉酒店查詢。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期:12月17日 (星期四)

時間:下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價:$400;早鳥優惠價:HK$300

方式:以Zoom視像會議進行

截止日期:12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構:The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者:– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

航空業寒冬 香港航空即日炒250人

英倫銀行批准匯控、渣打等銀行恢復派息 匯控漲逾2% 渣打升穿50元

滬深兩市開市上漲 人行本周淨回籠3500億元

恒指高開223點 ATMX走高 泡泡瑪特首掛飈逾倍

碧桂園服務:折讓9.5%配股 籌77億元

港股ADR升133點 泡泡瑪特上市 碧桂園服務折讓約9.5%配股

經濟刺激談判陷僵局 歐洲加碼放水 美股個別發展道指跌69點