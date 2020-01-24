新冠肺炎疫情肆虐，航空業受重挫。繼國泰航空（0293）後，再有航空公司裁員。有消息指，香港航空今日裁員250人，以應對旅遊限制和市場需求減少。

消息指，香港航空今早向向員工發出內部電郵，內容提到疫情對航空業帶來衝擊，公司過去一年對業務進行重大調整，相關調整除了影響公司收入外，亦令公司削減對機組人員及員工的需求，故公司作出裁員決定。

香港航空回覆本報查詢時承認，今天約有250名機艙服務員被裁減，將會依照僱傭合約條款及勞工法例為所有受影響的機艙服務員提供補償方案。公司指，未來會繼續竭盡所能，在當前的疫境中堅持下去，並時刻緊守安全和顧客服務標準。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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