恒指今早高開223點或0.85%，報26634點，成交金額101億元；國指今早高開89點或0.86%，報10505點。恒生科技指數開市報8123點，升1.21%。

ATMX走高，騰訊（0700）領升，漲2.08%，開報590元，貢獻恒指52點；阿里巴巴（9988）報259元，升1.41%；美團（3690）報294元，升2.44%；小米（1810）報28元，升1.45%。

石油股反彈，中海油（0883）升3.05%，報6.75元，是升幅最大的藍籌。中石化（0386）升1.81%，報3.38元；中石油（0857）升2.59%，報2.38元。

濠賭股向下，金沙中國（1928）跌0.87%，報34.2元，是跌幅最大的藍籌。銀娛（0027）跌0.41%，報60.7元。

其餘個股方面，美國聯邦通信委員會(FCC)考慮禁止中國電信（0728）（美洲）公司進入美國市場，同時下令美國運營商更換存在安全風險的設備，意在針對華為及中興通訊（0763）。中國電信報2.17元，升0.93%；中興通訊報18.98元，無升跌。

碧桂園服務（6098）以每股45元，較前收市折讓約9.5%，配售1.73億股，開報49.7元，無升跌。

丘鈦（1478）11月3200萬像鏡頭模組銷量按月升21% 屏下指紋模組升33%。該股開市報10.4元，跌2.44%。

兩新股首掛。泡泡瑪特（9992）開報77.1元，較定價大升一倍；大唐集團（2117）開報4.56元，與定價一致。