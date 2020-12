英倫銀行批准匯控(0005)、渣打(2888)等英國銀行,明年恢復派息及花紅,英倫銀行旗下審慎監管局(PRA)認為,當地銀行業資本充足,可以抵禦疫情的進一步衝擊,並且有能力支援實體經濟。

PRA表示,銀行在決定派發股息及花紅時需要極度謹慎,同時亦要符合特定的條件,如派息不得超過今年底風險加權資產的0.2%,或扣除2019年及2020年已派發的股息後,連同最新的派息不得超過這兩年累計盈利的25%。

渣打表示,歡迎英倫銀行放寬限制,將考慮在2月份公布的全年業績時恢復股東回饋計劃。

受消息帶動,匯控(0005)曾升逾2%,最高見42.8元,現報42.5元,升1.56%;渣打(2888)升穿50元,曾高見50.5元,漲3.3%,現報50.1元,升2.5%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期:12月17日 (星期四)

時間:下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價:$400;早鳥優惠價:HK$300

方式:以Zoom視像會議進行

截止日期:12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構:The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者:– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

碧桂園服務:折讓9.5%配股 籌77億元

港股ADR升133點 泡泡瑪特上市 碧桂園服務折讓約9.5%配股

經濟刺激談判陷僵局 歐洲加碼放水 美股個別發展道指跌69點