英倫銀行批准匯控（0005）、渣打（2888）等英國銀行，明年恢復派息及花紅，英倫銀行旗下審慎監管局(PRA)認為，當地銀行業資本充足，可以抵禦疫情的進一步衝擊，並且有能力支援實體經濟。

PRA表示，銀行在決定派發股息及花紅時需要極度謹慎，同時亦要符合特定的條件，如派息不得超過今年底風險加權資產的0.2%，或扣除2019年及2020年已派發的股息後，連同最新的派息不得超過這兩年累計盈利的25%。

渣打表示，歡迎英倫銀行放寬限制，將考慮在2月份公布的全年業績時恢復股東回饋計劃。

受消息帶動，匯控（0005）曾升逾2%，最高見42.8元，現報42.5元，升1.56%；渣打（2888）升穿50元，曾高見50.5元，漲3.3%，現報50.1元，升2.5%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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