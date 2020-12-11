碧桂園服務：折讓9.5%配股 籌77億元
文章日期：2020年12月11日 08:54
碧桂園服務（6098）公布，以每股45元，較前收市折讓約9.5%，配售1.73億股，較銷售文件顯示的1.1億股多，集資77.9億元，集資淨額77.45億元，新股佔經發行股本的5.90%，所得款項將用於未來潛在的併購，戰略投資，營運資金和企業一般用途。
公司認為，物業管理行業正處於黃金發展期；未來將通過收併購建設自身能力，強化自身競爭力，特別是在社區增值服務、城市服務、設施設備管理服務等領域，把握市場機遇，打開廣闊的市場空間。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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