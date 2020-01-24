美股個別發展，港股ADR升133點或0.5%，報26544點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.71%，折合報587.89元；匯控（0005）跌0.91%，折合報41.52元；建行（0939）升0.2%，折合報5.82元。

今日焦點股份可留意：

2新股上市。泡泡瑪特（9992）定價38.5元；大唐集團（2117）定價4.56元。

美國聯邦通信委員會(FCC)考慮禁止中國電信（0728）（美洲）公司進入美國市場，同時下令美國運營商更換存在安全風險的設備，意在針對華為及中興通訊（0763）。

碧桂園服務（6098）以每股45元，較前收市折讓約9.5%，配售1.73億股，較銷售文件顯示的1.1億股多，集資77.9億元，集資淨額77.45億元新股佔經發行股本的5.90%，所得款項將用於未來潛在的併購，戰略投資，營運資金和企業一般用途。

奧園健康（3662）斥8700萬購北京、內蒙及黑龍江物管業務。

丘鈦（1478）11月3200萬像鏡頭模組銷量按月升21% 屏下指紋模組升33%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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