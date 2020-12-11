美國國會有關經濟的刺激談判僵局仍無突破跡象，加上美國上周首次申請失業金人數意外激增，達到9月以來最高水平，美股個別發展，道指低開36點，高位曾跌4點，低位曾跌191點。另外，美國聯邦通信委員會(FCC)考慮禁止中國電信（0728）（美洲）公司進入美國市場，同時下令美國運營商更換存在安全風險的設備，意在針對華為及中興通訊（0763）。歐洲方面，英國首相約翰遜警告要為無貿易協議脫歐做準備。歐洲央行加碼放水，將緊急購債計畫規模增加5000億歐元並延長9個月，還將向商業銀行提供新的長期貸款。行長拉加德稱，可能不會用完擴大後的緊急購債計劃。

道瓊斯工業平均指數收市跌69點，或跌0.23%。標準普爾500指數收市跌4點，或跌0.13%。納斯達克綜合指數收市升66點，或升0.54%。

威訊通訊跌1.55%，報60.51美元(下同)，是道指跌幅最大的藍籌，而雪佛龍升3.22%，報93.35元，是升幅最大藍籌。

科技股方面，蘋果收市報123.24元，升1.2%，谷歌母公司Alphabet收市報1767.65元，跌0.57%，亞馬遜收市報3101.49元，跌0.09%，Facebook收市報277.12元，跌0.29%。

德國DAX指數收市跌0.33%，報13295.73點；法國CAC 40指數收市升0.05%，報5549.65點；英國富時100指數收市升0.54%，報6599.76點。