對於會計師公會學生會員申請時，被要求授權警務處套取個人指模，鄭中正表示，希望先刪除有關要求，之後再進行調查，向大眾交代。（網上發布會截圖）

香港會計師公會周二（8日）完成理事改選，今晚（12日）則進行周年大會，會長選舉結果出爐，民主改革派鄭中正當選會長，屬「民主進步會計師」組別的李淑儀、李健恒當選副會長。上屆江智蛟、林志遠及方蘊萱組成的團隊，立場均被視為親建制派，本次則全面換血。

去年反修例風波下，民主派以及支持「一人一票」的改革派於會計師公會內更為活躍，今年完成改選後，理事共21個席位中，民主及改革派理事已佔11席，為選出改革派會長鋪路。鄭中正表示，團隊的大方向是政治中立，但若牽涉到會員利益，也不排除在政治議題上發聲。

鄭中正表示，團隊有十點政綱，其中「一人一票選會長」是首要任務，將會盡快向會員發出諮詢文件，待收到反饋後，再推出時間表以供參考。他表示，現時難以預測何時能達致「一人一票」，因涉及修訂法例，而立法會運作需時。他表示，希望法例呈上立法會後，可在立法過程中提供過渡安排，將就此進行研究。

有群組近期曝光，會計師公會學生會員申請時，被要求授權警務處套取個人指模。鄭中正今日回應，將會盡快跟進，尋求法律意見，與警方釐清事件。他表示，希望先刪除有關要求，之後再進行調查，向大眾交代，並表示處理手法將「合情合理合法」。

他表示，本屆政綱議題還包括改善AML（反洗錢）監管要求，令其更符合香港情況；釐清會計師查冊合法問題；改善公會QP（ Qualification Program）；會計師就業情況、長工時現狀；加速業界數碼化、國際化等。