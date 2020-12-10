中國冷氣龍頭公司格力電器近日推出新產品「大松5G手機」，是2018年再次推出手機新品，截至昨日早上，官網兩日售出75部手機。

據內媒報道，大松5G手機「6GB運存128GB」版本官方定價是2699元人民幣；「8GB運存 256GB」版本售價是2999元人民幣，合計有四種型號，包括兩款顏以及兩種運存。

報道指出，去年格力電器在公司經營範圍中剔除「經營電信業務及增值電信業務」，格力電器前董事長秘書望靖東曾指出，未來手機業務不會放在母公司。有分析師認為，格力不願意放棄手機布局，以「大松」品牌可減輕或會帶來的負面影響。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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