蘇寧控股集團近期資金鏈屢傳出現問題，據彭博引述國家企業信用信息公示系統的披露，蘇寧創辦人兼董事長張近東、其子張康陽及南京潤賢企管已將公司全部股權出質給淘寶（中國）軟件有限公司。

據國家企業信用信息公示系統顯示，蘇寧控股集團成立於2011年6月，法定代表人為張近東，注冊資本10億人民幣，由張近東、 張康陽、南京潤賢企管合資持股。今次張近東於12月4日將蘇寧控股集團出質5.1萬股、張康陽出質3.9萬股、南京潤賢出質1萬股，合共出質共10萬股，亦即公司全數股本。另外，張近東又在同日再將6.5萬股蘇寧置業股權質押予淘寶（中國）軟件。據報導，淘寶（中國）軟件目前持有A股上市公司蘇寧易購20%的股權，蘇寧控股持有蘇寧易購3.98%的股份。近月，媒體多次報導蘇寧的債務問題，特別在內房中國恒大（3333）傳出回A失敗向政府求救後，作為恒大回A最大投資者之一、投資200億元的蘇寧的債價亦急跌，因市場憂慮蘇寧將其投資「債轉股」後，將影響自身資金流動性等。而彭博數據顯示，蘇寧電器和蘇寧易購在未來半年多面臨合計逾300億元人民幣的債券到期和回售壓力，當中蘇寧電器有約100億元人民幣債務將於12月17日到期。

不過，其後蘇寧本周於官方微博發澄清聲明，指網上傳聞均不屬實，謠言對公司正常經營和品牌聲譽造成惡劣影響，已向有關部門報案，將查實信息來源，並追究造謠者及傳謠者的法律責任。蘇寧公司人士亦對外稱將會按時按期足額兌付下周到期債券。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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