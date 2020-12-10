香港爆發第四波新冠病毒疫情，政府連忙設立多間社區檢測中心，資助市民做新冠病毒核糖核酸測試，每次收費240元。不過，輪候和化驗需時，通常第二日才能取得報告。有本地公司就研發出「新冠病毒抗原快速測試」產品，準確率稍低於核糖核酸測試，過程只需20分鐘，可以隨時隨地自己做測試，每份零售價120元，成為另一道防線。有關產品不但在本港應用，更出口至歐盟、日本和東南亞。

鼻腔拭子採樣 毋須醫護人員協助

相達生物科技創辦人招彥燾表示，公司在上月中推出新冠病毒抗原快速測試產品。與新冠病毒核糖核酸（RNA）測試相比，新冠病毒抗原快速測試的優點包括「空窗期」較短；只需使用鼻腔拭子樣本作檢測，採樣容易；20分鐘就有結果；普通人亦可以自己做測試；以及價錢廉宜，可以較頻密做測試等。不過，其缺點是準確率略低一點，但公司曾經在美國做超過500人臨牀測試，將公司的新冠病毒抗原快速測試和新冠病毒核糖核酸測試作比較，結果顯示兩者一致程度達九成多；與核酸測試相比，抗原快速測試出現假陰性機率約4%，出現假陽性機率更低於1%。

招彥燾又稱，鼻咽拭子採樣需要將棒子放入鼻咽，有危險性，必須由醫護人員來採樣。不過，公司的新冠病毒抗原快速測試使用鼻腔拭子採樣，只需將採樣的棒子放入每個鼻孔內約1吋，在鼻孔內壁掃5秒，普通人亦可自己做測試。

兩周接逾百萬份訂單

該公司的新冠病毒抗原快速測試產品上月中推出之後，兩周已接到超過100萬份訂單。其中，以歐盟訂單最多；其次是日本和香港，各有約10萬份訂單；其次則是東南亞。另外，產品仍在等待美國FDA的批准，當取得批准之後，公司的美國分公司可能在當地生產。此外，公司無大灑金錢做宣傳，但已經接到本港很多機構的訂單，包括安老院、中小學、私家醫院、的士公司、飲食業、工廠、銀行、電視台等。某私家醫院3000多名員工已全部完成測試，並考慮將來要求所有住院病人先測試。

零售價120元 擬短期診所銷售

零售方面，公司暫時只透過其網站出售，現正和診所及便利店等商討合作，料一兩周內將會有診所開始銷售。現時，新冠病毒抗原快速測試產品零售價為每份120元，機構客戶購買一定數量，實際單價會低於120元。

此外，若有客戶出現陽性結果，公司會免費為相關人士再提供核酸檢測服務作覆核，盡量將出錯的風險減低。

本地亦有其他公司引入新加坡生產的同類抗原快速測試產品，陽性個案都可獲免費核酸檢測服務作覆核，每份零售價為280元。

招彥燾表示，公司的抗原快速測試產品售價比進口產品低，一方面是因為本地製造和銷售，節省中介利潤和運輸費用，以及採用自動化生產設備。公司在香港有20名工人負責生產，每日開1.5班，每個月有3周生產抗原快速測試產品，每月產能接近200萬份，1周生產核糖核酸測試產品，每月產能數十萬份。

明報記者 薛偉傑

攝影 劉焌陶

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