Visa最新研究發現，香港消費者電子支付使用量首超現金，為2019年有紀錄以來第一次，但此新模式亦為電子支付及電子銀行的使用和安全性帶來新挑戰。

《Visa消費者支付取態研究2.0》發現，78%的受訪者表示以現金作為支付方式，遠低於去年的91%；而以信用卡及扣帳卡作為支付方式，則從去年同期80%上升至84%。各項電子支付方式的使用量亦見31至41個百分點的淨增幅，今年首八個月減少使用現金的受訪者比例高於增加使用現金的受訪者，淨變幅為37個百分點。

疫情期間，52%的購物開支透過網絡進行，較疫情前的40%多。當疫情基本過去後，45%的港人預計消費仍將於網上進行。除雜貨及外賣食物外，愈來愈多消費者在網上購買保健、體育及休閒、藝術及工藝品以及教育相關的產品或服務。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，疫情正推動香港轉向無現金社會。除電子商務外，電子銀行及開放數據將成為兩大增長引擎，推動可持續和可信賴的數碼轉型。當更多消費者進行連網商業，預視大量金融及個人數據的產生和匯集。

史美琪稱，現金用量減少而電子支付日益普及的趨勢為業界帶來新機遇，以協助消費者及商戶管理數據風險。隨著社會邁向數碼化，在私隱及安全與便利性、效率及消費者體驗之間取得平衡是行業的首要目標。

記者：蔡穎霖