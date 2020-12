聯博發布2021年市場投資展望,聯博股票資深投資策略師王耀維表示,明年環球市場將會保持在低增長、低利率及低通脹環境。美國大選結果對股市長遠影響不大,倘若拜登出任下仼美國總統,更會利好股市前景。他表示,醫療保健行業估值低,標普500醫療健康指數相對標普500指數仍有較大折讓,疫苗於明年第一季面世後,相信經濟回穩同時長遠利好行業前景。

他預期,未來三年科技、通訊服務及非必需消費行對盈利增長強勁,將會有逾10%增長,另外較看淡能源及金融行業,儘管短期因疫苗消息而反彈,惟長遠走勢、石油價格仍難以預計。

問及美國打擊中國企業對公司投資組合有何影響,他表示,未來要看下任美國總統人選對中方取態,但建議投資者預期,目前狀况將會持續,未來變數亦有許多。唯一可以確定的是,中國長遠仍保持增長及不會出現金融危機等問題。股票投資方面,仍喜歡選擇可預見盈利的企業,無論是中美或其他亞洲地區的股票仍具吸引力。

美明年年底或降低對中方徵收關稅

聯博大中華區首席經濟學家紀沫預期,明年中國將會在經濟上保持領導地位,除了是中國早於今年控制疫情及經濟活動回復,更重要的是中國金融及貨幣政策推動經濟復蘇,再加上疫苗面世等好消息,進一步推高中國PMI指數。該行預期,中國今年經濟增長為按年升2%,明年為8%。她續指,中國人民銀行已經釋出訊號。預示明年上半年中國可能出現收緊貨幣、金融及房地產政策,事實上貨幣政策對實體經濟影響有限,故未來未必會加推財政刺激政策。

至於中美關係方面,她相信中美會成為競爭對手,雙方會於消費、科技等方面對壘,雖然過去實施的關稅政策不會撤回,但美方有望於明年年底檢視或降低對中方徵收的關稅。

記者:黃清瑤

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期:12月17日 (星期四)

時間:下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價:$400;早鳥優惠價:HK$300

方式:以Zoom視像會議進行

截止日期:12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構:The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者:– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

丘鈦:11月3200萬像鏡頭模組銷量按月升21% 屏下指紋模組升33%

證監會:裁定新奧前高層鄭則鍔 涉併購中燃時作內幕交易

星美控股下周一除牌

李曉佳:私有化I.T 沈嘉偉棄港第一步?

中銀香港﹕推「私人財富」高端理財服務 料三年客戶量增五成

泡泡瑪特暗盤升87% 一手帳賺6760元 大唐集團跌1%

港股跌92點 京東四連跌 火鍋股逆市揚

Tesla有競敵?傳蘋果Apple Car美國設廠 最快2024年亮相