中信銀行(國際)個人及商務銀行業務部私人銀行及財富管理執行總經理文偉成表示,中國內地經濟近年穩步增長,隨著香港與內地經濟進一步互聯互通,香港私人財富管理市場於2019年的資產管理規模(AUM)比2018年增長接近兩成至9.1萬億元,並預期繼續迅速發展。

他指,為捉緊龐大的市場機遇及滿足高淨值客戶日益提高的財富管理需要,該行打造CITICdiamond財富管理服務,讓客戶以相對市場較低之門檻,享受到結合線上與線下,以及融合零售銀行及私人銀行特點及優勢的專業服務。

中信銀行推出CITICdiamond財富管理服務,透過線上線下結合的服務模式,全方位為資產值達400萬元或以上客戶的健康及財富增值。首間CITICdiamond理財中心落戶金鐘,迎新禮遇高達2.3萬元。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期:12月17日 (星期四)

時間:下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價:$400;早鳥優惠價:HK$300

方式:以Zoom視像會議進行

截止日期:12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構:The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者:– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

