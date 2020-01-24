中信銀行推財富管理服務CITICdiamond 入場費400萬起
文章日期：2020年12月10日 17:44
中信銀行（國際）個人及商務銀行業務部私人銀行及財富管理執行總經理文偉成表示，中國內地經濟近年穩步增長，隨著香港與內地經濟進一步互聯互通，香港私人財富管理市場於2019年的資產管理規模（AUM）比2018年增長接近兩成至9.1萬億元，並預期繼續迅速發展。
他指，為捉緊龐大的市場機遇及滿足高淨值客戶日益提高的財富管理需要，該行打造CITICdiamond財富管理服務，讓客戶以相對市場較低之門檻，享受到結合線上與線下，以及融合零售銀行及私人銀行特點及優勢的專業服務。
中信銀行推出CITICdiamond財富管理服務，透過線上線下結合的服務模式，全方位為資產值達400萬元或以上客戶的健康及財富增值。首間CITICdiamond理財中心落戶金鐘，迎新禮遇高達2.3萬元。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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