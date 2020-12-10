不一定要抽中柏傲莊，才開心過中六合彩。對於不少父母來說，子女能夠派中或考中一間名校，開心程度肯定比中六合彩高得多。

先此聲明，此文絕非那類叫大家不用崇拜名校、只要子女開心讀甚麼學校也好的左膠文，相反，筆者更十分認同名校對孩子成長，有著其他學校的不同之處。利申，筆者也是出身於名校，從自身的經歷及同學圈子中，頗能感受到名校成長的孩子，確有其過人之處，而且這些特質，並非靠努力學習、反覆練習就能鍛鍊得來。

名校生總是散發著自信，這當然限定於能夠熬過整個中小學課程，沒有中途被摒棄掉的一群。筆者不會稱呼名校生為「人生勝利組」，因為他們不是，真正的人生勝利組是連努力的過程也不需要，單靠父幹也能擁有地位及財富之輩；名校生只是擁有較別人好的學歷，及後的人生還要靠更多的努力。名校生能力通常較出眾，由於自幼被人稱羨，舉手投足間也比普通人更有自信；雖然不少名校生的過度自信會演變成自大、自滿，不過總比沒有自信的好，畢竟相信自己的人，對目標有更強大的動力，也有更好的心理質素去克服困難。這特質是靠成長環境培養得來，很難靠後天努力達到。

名校生的另一利器，是朋友及同學圈子。某韓劇有句知名的對白：「父母金錢及地位，也是子女的能力之一。」雖然殘酷，卻非常真實。不少名校生也出身於中產、小康之家，父母普遍是專業人士 (相信我，真正的大富之家，不會走去捱直資或官立名校，早已進了國際學校。普遍是有些錢、但又是最有錢的，才會想子女入名校)；在還未受資本主義污染的讀書生涯中認識的朋友，會是人生最真摯的友誼。由於大家系出名門，長大後若各有成就，或能在職場上互相提供助力。當然，當初的友誼並非建基於功利，但若是真正朋友，若果不太為難，大家倒不介意助一臂大力。

至於讀名校的周邊好處，還包括讓父母可以在親朋戚友前炫耀，又或讓勢利的世人羨慕等。至於若認為名校可讓子女得到較好的教育，過來人的身份告訴你，這純粹天方夜譚。或許過了十多年，教育質素或有所提升，但在筆者讀書的年代，名校師資慘不忍睹，至少大量同學也是靠K Kwong才成功奪A，而這只是一科的縮影。

名校老師覺得學生普遍可以「自己搞掂」，採取積極不干預教育模式，而學生就算自己「搞唔掂」，著緊的家長也會搵方法「搞掂」，根本不會用心教。的確，名校生自身質素高，加上同學之間本身也是天之驕子，不服輸的性格令他們互相砥礪，令整體公開試成績得以提升；不過對於名校中資質較低的一群，當他們發覺「讀極都讀唔贏」時，就會開始放棄。因此名校雖然有10A，但也一樣有會考0分。拔到尖補不到底，此乃後話。

名校出身，找畢業後的首份工作，確實會有些少甜頭。兩個面試者，相近的學歷，二者選其一，顏值較高的定必率先跑出，畢竟世人都是庸俗的；但樣貌之後，可能還是靠出身、學歷。名校有大量師兄姊早已為母校建立口碑，前人種樹，後人乘涼，來自同一名校的學生，會讓老闆帶來安心的感覺，會覺得有一種質素、能力的保證。若老闆或上司或負責招聘的HR，剛好也出身於同一名校，通常傳承著緊密Brotherhood的名校，師兄姊更願意提供機會予師弟妹。要說不公平，也確實是有些少不公平，畢竟質素保證並非必然，但職場上何時公平過？

然而首份工作過後，名校生或許再無優勢。當你工作三、四年後再轉工，新CV已未必會再填上母校，縱使少數仍會列出，但招聘者已不太重視，反而更著重於應徵者的工作經驗。是的，學歷從來只是入場券，雖然入場券也有分特快Pass和普通票，但當入場過後，其他已變得不太重要。也因此，對於有些在大眾目光中被視為「成功」的人士，例如那位出類拔萃、現時晉身電視台高層的男主播，人到四五十、中學畢業已二三十年，依然抱著名校生的身份不放，經常自J自己是名校生，甚至撰寫以「名校爸」為招徠的著作，嘔心程度，直逼同樣出類拔萃、連選議員也要將母校寫在易拉架上的西門梓。

No Offense，筆者也有大量出類拔萃的朋友同業，位居於各行各業的要職，貢獻社會；工作時懂得在Mild時Mild，以靜制動，也懂得在硬淨時硬淨，不卑不亢。筆者想討論的，並非個別人士的政見或工作能力，反而是對名校生身份的認知。名校生之所以能夠享受名校生的好處，是由於有無數來自同一母校的師兄姊，多年來通過努力獲得令人認可的成就，從而令社會產生「此校出品，必屬皆品」的印象，惠及後人。名校生可以有優越感，但優越感並不等同於炫耀，更不容拿來隨便消費。況且，名校名聲從來都是有來有往，拿到好處後，就算不想貢獻、或沒有能力貢獻，也請別去隨便敗壞。「建立從來並不容易，但摧毁可以只是轉眼之間」，所說的除了是一個傳媒機構的公信力， 套用在校譽上亦無不可。

誠然，名校從來只是學術上的保證，從來不反映人格修養，正如皇仁可以出了個何妖、英皇也可出了個689。當你以為帶著名校的光環，卻不知到稍有羞恥之心的母校師兄弟，心中只刻劃著四個字：「恥與為伍」。

羅仕揚