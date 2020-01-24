丘鈦科技（1478）公布11月產品銷售數量，攝像頭模組銷售數量合計3495.3萬件，按年跌16.8%，按月跌6.3%；指紋識別模組銷售數量合計1045.2萬件，按年跌13.4%，按月升23.8%。

攝像頭模組當中，1,000萬像素及以上攝像頭模組2302.9萬件，按年跌11.1%，按月跌11.4%，不過，當中3,200萬像素及以上攝像頭模組則按年升62.5%至934.6萬件，按月計亦升21.8%；而800萬像素及以下攝像頭模組則為1192.4萬件，按年跌26%，按月升4.8%。

指紋識別模組當中，屏下指紋識別模組佔562萬件，按年升6.1%，按月升33%；非屏下則佔483.2萬件，按年跌28.65，按月升14.6%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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