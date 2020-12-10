證監會公布，新奧能源（2688）前高層鄭則鍔於2011年買賣中國燃氣（0384）股份，在2017年曾被市場失當行為審裁處裁定不涉內幕交易，惟證監會在2018年上訴得直，案件改由另一個不同成員組成的審裁處重審，並於11月30日裁定鄭有可能曾買賣中國燃氣股份，將於稍後日期決定相關制裁。

翻查資料，新奧能源於2011年初考慮收購中國燃氣，其後新奧獲中石化（0386）同意合組財團，而期間鄭則鍔有份參與並負責收購項目。在新奧與中石化發出全面收購要約公告，宣布以當時中燃股價約25%溢價進行收購翌日，即2011年12月13日，中燃股份復牌，股價由2.8元急升至3.37港元，升幅逾兩成。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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