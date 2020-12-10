碩果僅存的本地零售股再度變天，曾經的「潮牌」代表I.T（0999），大股東沈嘉偉上周末聯同私募基金CVC Capital提出私有化；CVC顯然無寶不落，將I.T業務重新拆骨，只取在美日等市場猶如「金蛋」的「猿人（A Bathing Ape）」系列品牌。交易令筆者關注，過去年半I.T已累蝕近11億元，其中作為拆骨後殘餘業務的香港生意更是重災區，加上I.T因沈嘉偉「撐警」捲入爭議，未來在沈嘉偉收歸己有後似乎難以重振，私有化，最終結果會否是沈嘉偉選擇放棄香港的第一步？

I.T在2000年初曾經是香港潮牌代名詞，惟沈嘉偉作為創辦人，近年幾乎是唯一的明智決定，是2011年以不足2200萬元（現在買一所豪宅也不夠）的價錢，向日本設計師長尾智明收購瀕臨絕境的「猿人」品牌母企Nowhere的九成股權。

品牌貪多務得 淪舊式百貨店

沈嘉偉這場「猿人反擊戰」打得漂亮，不單大舉擴充品牌副線，增加走年輕化的副線AAPE等，品牌在中、港、日、美都大受歡迎；單計2019財年，集團淨虧損約7.46億元，同期「猿人」品牌的經營溢利卻高達4.83億元。

不過，同樣數據亦反映I.T其他業務的不濟，不斷新引入或代理國際潮牌，像2018年以逾4億元收購瑞典品牌Acne Studios 10.9%股權，聯乘多個餐飲品牌於分店內開設餐廳，藉此增加人流。惟事實上策略顯然未見成效，只要問問身邊人（尤其理應是target customer的年輕人）有多久沒逛過I.T的店舖，路過時又是否滿目「減價」、「折扣」的字眼。貪多務得的品牌策略，令I.T逐漸沉淪為舊式百貨店般，雲集一眾貴價、知名度不高的各國品牌，卻毫無焦點，墮落在追求「平、靚、正」及網購的熱潮中。

今次的私有化，沈嘉偉似乎也有反思生意的方向，筆者認為，沈嘉偉在整宗私有化中得益不多，除了不用花費分文外，實際上約4億元的股息，以及「猿人」品牌半數股權都要轉讓予CVC，只取回以香港為主、猶如「雞肋」的品牌生意。

但如從另一方面看，可能反映沈嘉偉希望將賭注押在「猿人」身上，透過與CVC合作全力做好這個品牌，日後再藉機上市集資或套現。

不過，在失去上市平台、剝離「猿人」品牌後，I.T餘下香港業務卻相當堪虞。看看過去十幾年的I.T年報，香港分店由高峰期近300間，縮至最近公布的189間，同期內地倍增至537間，日、美亦加速擴張，可見沈嘉偉的焦點似乎已不在香港。最後沈嘉偉是在獨資經營下拯救香港I.T ，抑或徹底將部分業務結束止血，相信很快有分曉。

[李曉佳 財經澡堂]