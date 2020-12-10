中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文（左二）、本地客層副總經理林敏儀（右一）、分行管理副總經理吳楚珠（左一），和名影星任達華（右二）

中銀香港（2388）今日推出「私人財富」品牌的高端理財服務，以致力為高資產淨值客戶提供尊尚優越的個人化理財方案。「私人財富」的資產淨要求值需達港幣800萬元或以上。中銀香港個人金融及財富管理部總經理陳文提及，在過去近三年期間，800萬元的客戶數目按年均增長逾一成。他更指，「私人財富」高端理財服務三年的目標客戶量增長為五成。中銀香港分行管理副總經理吳楚珠表示，基於疫情，客戶使用網上銀行服務和交易增逾75％，到分行辦理服務則減少30％。

中銀香港本地客層副總經理林敏儀則指，疫情下的高淨值的投資客戶的投資策略較為兩極化。以保守型的投資者對市場相應持觀望態度，進取型的投資者則較多以新經濟股為主。林敏儀更指，今年投資美股的客戶較以往有所增加。她更提及，目前的中銀香港的「私人財富中心」全港擁兩間，未來有意於5年內增加5間至10間的「私人財富中心」。

對於即將實行的跨境理財通，陳文指，集團和相應的客戶群對有關的啟動十分期待，更是顯示國家對中銀香港的支持。陳文提及，該計劃是不少投資者對進入大灣區的投資的開始，當中包括，有北上投資的港人，南下投資香港的內地人士，和全球人士透過計劃放眼投資於大灣區。

記者：陳麗歡