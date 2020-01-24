「盲盒」股泡泡瑪特（9992）明日掛牌，現正進行暗盤交易，於各交易場飈升八成至九成不等。截至下午4點30分，於耀才暗盤，泡泡瑪特報72.3元，較招股價38.5元升88%。每手200股，每手帳面賺6760元。早前有報道曾指，該股於機構投資者暗盤最多曾升1.52倍。

於富途暗盤，泡泡瑪特升幅最勁，暫報74.2元，升93%，每手帳賺7140元。於輝立暗盤，該股暫報73.3元，升90%。公司今早公布，公開發售超購356倍，一手中籤率15%，認購50手才可穩中1手。

同將於明日掛牌的大唐集團（2117）則跌0.9%，報4.52元。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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