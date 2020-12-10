港股午後窄幅向下，日中最多跌過215點，低見26287點，收市跌92點或0.35%，報26410點，成交金額1100億元，較上日減少19.48%；國指跌72點或0.69%，報10415點。恒生科技指數收報8025點，跌0.94%。

ATMXJ個別走，騰訊（0700）累市，收市跌1.2%，收報578元，拖低恒指30點；阿里巴巴（9988）跌1.99%，報255.6元；美團（3690）升1.19%，報283元；小米（1810）升0.73%，報27.3元；京東（9618）四連跌，收報319元，跌0.68%。昨日上市的京東健康（6618）升0.27%，報112.5元。

藍籌方面，潤地（1109）表現最好，升4.71%，收報32.25元；手機設備股捱沽，舜宇（2382）跌3.39%，收報148.4元，為表現最差藍籌；瑞聲（2018）跌2.38%，收報41.05元。

石油股未跌完，中石化（0386）跌1.19%，收報3.32元；中石油（0857）跌1.28%，收報2.32元；中海油（0883）跌2.38%，收報6.55元。

火鍋股逆市揚，海底撈（6862）收報57元，升3.07%；九毛九（9922）曾創上市新高，見20.75元，收報20.05元，升6.54%；呷哺呷哺（0520）亦曾創上市新高，見19.18元，收報18.58元，升1.31%。

中國移動（0941）午後一度插水，曾跌最多1.55%，低見44.5元，是2006年7月19日後最低，收報44.95元，跌0.55%。

新股方面，和鉑醫藥（2142）收報11.02元，較招股價跌10.99；領地控股（6999）收報5.69元，無升跌。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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