港股午後窄幅向下,日中最多跌過215點,低見26287點,收市跌92點或0.35%,報26410點,成交金額1100億元,較上日減少19.48%;國指跌72點或0.69%,報10415點。恒生科技指數收報8025點,跌0.94%。

ATMXJ個別走,騰訊(0700)累市,收市跌1.2%,收報578元,拖低恒指30點;阿里巴巴(9988)跌1.99%,報255.6元;美團(3690)升1.19%,報283元;小米(1810)升0.73%,報27.3元;京東(9618)四連跌,收報319元,跌0.68%。昨日上市的京東健康(6618)升0.27%,報112.5元。

藍籌方面,潤地(1109)表現最好,升4.71%,收報32.25元;手機設備股捱沽,舜宇(2382)跌3.39%,收報148.4元,為表現最差藍籌;瑞聲(2018)跌2.38%,收報41.05元。

石油股未跌完,中石化(0386)跌1.19%,收報3.32元;中石油(0857)跌1.28%,收報2.32元;中海油(0883)跌2.38%,收報6.55元。

火鍋股逆市揚,海底撈(6862)收報57元,升3.07%;九毛九(9922)曾創上市新高,見20.75元,收報20.05元,升6.54%;呷哺呷哺(0520)亦曾創上市新高,見19.18元,收報18.58元,升1.31%。

中國移動(0941)午後一度插水,曾跌最多1.55%,低見44.5元,是2006年7月19日後最低,收報44.95元,跌0.55%。

新股方面,和鉑醫藥(2142)收報11.02元,較招股價跌10.99;領地控股(6999)收報5.69元,無升跌。

