Tesla有競敵？傳蘋果Apple Car美國設廠 最快2024年亮相
文章日期：2020年12月10日 16:03
台灣傳媒Digitimes引述汽車電子等相關供應鏈消息指，蘋果公司低調推進Apple Car大計，而Apple Car近期亦傳出將在美國設廠。
據報，因應Apple Car計劃，蘋果動作頻頻，包括持續挖角Tesla等車廠高層與研發工程師，試圖快速提升研發技術與累積電動車專利實力。此外，蘋果Apple Car傳出將在美國設廠、生產計劃，以及初步技術、規格底定，開始與評估多時的全球車用電子供應鏈上下游展開合作洽談，預計2024至2025年Apple Car就會亮相。
報道又指，台積電先前傳出早已為Apple Car展開部署，在南科就有專屬的研發廠區。另與蘋果合作多年的鴻海，近期也宣布進軍電動車領域，展示其電動車電池等相關車用技術。市場揣測鴻海全面投入電動車戰場，就是為了蘋果這個大客戶。報道又引述零組件業者表示，Apple Car模式與Tesla相近，市場估計供應鏈重疊率不低。
其他報道
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
售價：$400；早鳥優惠價：HK$300
方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事