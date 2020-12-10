熱門新股螞蟻集團上市前突然煞停，意外引發一宗訴訟。一名投資者昨日入稟法院，控告一家基金、資產管理公司及兩名相關人士，指他於今年10月23日向基金及資產管理公司支付約3.2億元，用於認購當時即將開始公開招股（IPO）的螞蟻新股，惟螞蟻上市夭折，基金方面拒絕退還款項，辯稱資金已用於已現有股東購買380萬螞蟻舊股，因此入稟要求追討該筆款項、期間利息及成本。

根據入稟狀，原告人為鄭少輝，資料顯示，與內房中國奧園（3883）上市公司奧園健康（3662）現任財總總監相同；四名被告分別為開曼成立的Swenson Global Opportunities Funds（下稱Swenson Fund）、軒塍資產管理有限公司、軒塍負責人員（RO）陳世榮及一名叫冼健航的人士。

入稟狀指，鄭少輝於10月23日與Swenson Fund及軒塍達成口頭協議，並於10月29日簽訂正式協議，向對方支付3.218億元，用於認購在10月27至30日公開招股的螞蟻發行新股，不過螞蟻完成招股後，突然在11月3日宣布暫停上市，意味他最終無法獲得新股。惟文件指出，被告們拒絕退還款項，辯稱已將資金用於購買380萬股螞蟻舊股。原告並控告陳世榮及冼健航欺詐或失實陳述等。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

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方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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