熱門新股螞蟻集團上市前突然煞停,意外引發一宗訴訟。一名投資者昨日入稟法院,控告一家基金、資產管理公司及兩名相關人士,指他於今年10月23日向基金及資產管理公司支付約3.2億元,用於認購當時即將開始公開招股(IPO)的螞蟻新股,惟螞蟻上市夭折,基金方面拒絕退還款項,辯稱資金已用於已現有股東購買380萬螞蟻舊股,因此入稟要求追討該筆款項、期間利息及成本。

根據入稟狀,原告人為鄭少輝,資料顯示,與內房中國奧園(3883)上市公司奧園健康(3662)現任財總總監相同;四名被告分別為開曼成立的Swenson Global Opportunities Funds(下稱Swenson Fund)、軒塍資產管理有限公司、軒塍負責人員(RO)陳世榮及一名叫冼健航的人士。

入稟狀指,鄭少輝於10月23日與Swenson Fund及軒塍達成口頭協議,並於10月29日簽訂正式協議,向對方支付3.218億元,用於認購在10月27至30日公開招股的螞蟻發行新股,不過螞蟻完成招股後,突然在11月3日宣布暫停上市,意味他最終無法獲得新股。惟文件指出,被告們拒絕退還款項,辯稱已將資金用於購買380萬股螞蟻舊股。原告並控告陳世榮及冼健航欺詐或失實陳述等。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期:12月17日 (星期四)

時間:下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價:$400;早鳥優惠價:HK$300

方式:以Zoom視像會議進行

截止日期:12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構:The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者:– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

Mastercard指數:香港被評全球「超級領先」經濟體

墨西哥向康希諾生物採購疫苗 股價升近9%

滬指終止三連跌 微升1點

傳Vesync 招股將以上限定價

【有片:選股王】食品股向好 統一企業轉強值得留意