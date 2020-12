《路透》引述消息人士報道,由於中澳緊張關係可能令澳洲棉花庫存高企,澳洲正尋求從越南等國提振其棉花需求。

10月中國棉廠被要求停止採購澳洲棉花,威脅到價值約9億澳元(51.92億港元)的貿易。由於澳洲東海岸雨水充沛,當地棉花種植者可能將生產50.6萬噸棉花,為2018年以來最高。故此,澳洲出口商紛紛尋找替代市場。

消息人士指,澳洲棉花出口量中,通常有60%是銷往中國,惟現時出口商將努力從越南、泰國或其他亞洲國家找尋更多買家。

澳洲在2018年禁止其5G網絡使用華為設備,中澳關係自此轉壞,今年雙方關係更趨緊張。隨著兩國交惡,中國已對澳洲大麥徵收關稅,並且放慢進口澳洲牛肉和煤炭。中國商務部亦表示,周五起對澳洲進口葡萄酒徵收臨時反補貼稅保證金。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期:12月17日 (星期四)

時間:下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價:$400;早鳥優惠價:HK$300

方式:以Zoom視像會議進行

截止日期:12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構:The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者:– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

Mastercard指數:香港被評全球「超級領先」經濟體

墨西哥向康希諾生物採購疫苗 股價升近9%

滬指終止三連跌 微升1點

傳Vesync 招股將以上限定價

【有片:選股王】食品股向好 統一企業轉強值得留意