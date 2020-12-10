Mastercard與美國塔夫茨大學弗萊徹學院共同發布「數碼智能指數」的報告，研究顯示香港成為全球最先進數碼經濟體之一，分別於亞太區及全球排名第二及第三。報告更指，香港亦憑藉較高的絕對得分和迅速的數碼發展勢頭，被評為全球其中一個 「超級領先」經濟體。報告中的數碼智能指數是一項由數據驅動的全面性評估，當中以數碼進程和對數碼化科技的信任度為指標，就全球 90 個經濟體的數碼化經濟發展進程進行評分。

研究運用在過去 12 年，從全球 95%使用互聯網的人口中所得到的數據，數碼進程分別就機構環境、需求情況、供應情況、及創新和改變空間四個主要範疇進行評估。香港以88.12分位列全球數碼經濟體第三及在亞太區排名第二。新加坡則以98.82分位列全球和亞太區的數碼經濟體第一名。其二則是美國（89.82分）。中國則以61.89分位列39名。亞洲的其他地區得分分別為：南韓83.09分，台灣80.82分，日本77.76分。報告更指，香港在數碼化發展方面屬於領先型，是推動創新的領導者，並會在現行的優勢上以高效率和有效的方式持續增長。

在科技信任度的研究部分則圍繞行為、態度、環境和經驗四個範疇作指標，利用 198 個指標評估指數中的 42 個經濟體。香港分別在行為和體驗兩個範疇中排名全球第二(75.77 分)及全球第三(68.71 分)， 展現出在未來「超越現有」的優勢。在提供可靠的數碼環境方面，香港在亞太區排名第四(55.15 分)。報告更指出，香港對科技信任度持懷疑態度(34.93分)。

Mastercard 香港及澳門總經理陳一芳表示，疫情加速香港在數碼化層面的發展，尤其是愈來愈多人使用電子支付、進行網上購物和電子商務。 她更指，香港在數碼進程和對科技的信任度均展示出強勁表現，是證明致力推動香港發展成為智慧城市的Mastercard於香港人的數碼化生活中有著不可或缺的作用。

記者：陳麗歡

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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