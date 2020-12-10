食品股向好 統一企業轉強值得留意

恒指低開後最多跌215點、低見26287點反彈，半日收報26375點，跌126點或0.48%；國指跌0.61%。大市半日成交599億元。

科技股回吐，恒生科技指數跌1.18%。阿里巴巴（9988）跌2%，網易（9999）跌4%。舜宇（2382）跌3%。車股有沽壓，比亞迪（1211）、吉利（0175）跌2%。內銀、電訊偏軟，建行（0939）、中移動（0941）跌逾1%。不過，餐飲股反彈，海底撈（6862）、頤海（1579）升4%、5%。出口、航運股做好，創科（0669）、敏華（1999）升3%、4%。中遠海控（1919）升3%。

近期食品股向好，統一企業（0220）股價再度轉強迹象，可以留意。公司較早前公布首三季稅後利潤按年升近兩成，較上半年加快，相信受益於成本控制，經營效率提升；公司最近推出一種自熱式火鍋產品，迎合市場對公司高端產品開小灶產品需求旺盛。公司業務持續提升，有利股價表現。

走勢上，統一上月公布季績後，帶動股價升上7.56元，之後出現調整，回落至7元附近找到支持回升，今早再次挑戰7.5元阻力，一旦突破，後市有望反覆向8元關口推進；倘若企穩7.5元可小注追入或吼回調吸納。止蝕位放在7元。

劉思明

投資版副主編