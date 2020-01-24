會計師行畢馬威（KPMG）發表最新報告，預計香港2020年新股集資額按年漲24%至3899億元，創10年新高，屈居納斯達克交易所排名全球第二；上交所及紐交所則緊隨其後，排名第3及4位。上市公司數目料按年跌13%至140間，主要來自回流到港的中概股及生物科技公司。

報告指出，香港今年有9隻在美國掛牌的中概股回流香港第二上市，集資額1310億元，佔整體市場34%；而生物科技公司則有17間，合共集資610億元，佔總集資額約16%。另外，香港今年集資額最大的新股由「京東系」包攬，京東集團（9618）及京東健康（6618）分別以45億美元（約349億港元）及40億美元（約310億港元），全球排名第2及第4位。

美參眾兩院早前通過《外國公司問責法案》，畢馬威香港新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀指，有關問題一直存在，現在正式有條例規限，未能評論對市場造成影響，要視乎兩國監管機構的行動。而企業在資本市場的立場，在面對不穩定因素時，有權選擇私有化或到其他市場作第二上市等策略，需按自身需要，不一定是條例影響，公司將因應市場需要決定上市地點。

畢馬威中國資本市場諮詢組合夥人劉大昌預計，2021年香港新股集資額錄3500億至4000億元，跟今年的約3900億元接近，預測趨勢持續，有信心保持全球頭三位，對香港新股市場樂觀。另外，劉大昌稱現時有50至60隻在美國掛牌的中資公司，有潛質回流到港作第二上市，料明年的數量會較今年的9隻多，集資額則視乎公司策略而定。

記者：蔡穎霖

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報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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