施羅德亞洲多元資產投資主管Patrick Brenner估計,美國經濟維持復蘇勢頭,估計明年底接近重返新冠肺炎疫情爆發前的水平,再加上財政政策支持,估值仍吸引,看好羅素2000小型股指數及標指明年表現。他又相信明年美股升勢會更全面,不止由科技股領軍,小型股都會有不少機會。

隨經濟仍有反彈空間,價值與增長板塊間輪動也會持續下去,但他強調不代表未來5至10年價值股會跑贏增長股,一些疫情後發展的新趨勢不會逆轉。故他建議投資者,應維持多元化組合,同時持有增長科技股及價值股。

港股方面,Patrick估計明年回報將會改善,港股雖然倚重金融及地產,但科技股比重已越來越多,對後市前景更正面。同樣建議投資者維持投資科技股同時,也留意受惠經濟重啟的金融及能源股。他又料美國總統當選人拜登上場後,難以完全推翻特朗普對華政策,中美緊張關係不會有大變化,但相信政策會更有持續性,減少了過去的波動。

