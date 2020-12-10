施羅德料明年美國經濟回到疫前水平 宜兼備增長及價值股
文章日期：2020年12月10日 12:27
施羅德亞洲多元資產投資主管Patrick Brenner估計，美國經濟維持復蘇勢頭，估計明年底接近重返新冠肺炎疫情爆發前的水平，再加上財政政策支持，估值仍吸引，看好羅素2000小型股指數及標指明年表現。他又相信明年美股升勢會更全面，不止由科技股領軍，小型股都會有不少機會。
隨經濟仍有反彈空間，價值與增長板塊間輪動也會持續下去，但他強調不代表未來5至10年價值股會跑贏增長股，一些疫情後發展的新趨勢不會逆轉。故他建議投資者，應維持多元化組合，同時持有增長科技股及價值股。
港股方面，Patrick估計明年回報將會改善，港股雖然倚重金融及地產，但科技股比重已越來越多，對後市前景更正面。同樣建議投資者維持投資科技股同時，也留意受惠經濟重啟的金融及能源股。他又料美國總統當選人拜登上場後，難以完全推翻特朗普對華政策，中美緊張關係不會有大變化，但相信政策會更有持續性，減少了過去的波動。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
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方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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