A股高收，惟港股未有跟隨向好，半日低開低走。恒指跌126點或0.48%，報26375點，成交金額598億元；國指跌63點或0.61%，報10424點。恒生科技指數收報8006點，跌1.18%。

ATMX個別走，阿里巴巴（9988）半日向下，收跌2.22%，收報255元，拖低恒指30點。騰訊（0700）跌0.85%，報580元；美團（3690）一枝獨秀，升1.19%，報283元；小米（1810）跌0.73%，報27.3元。京東健康（6618）回吐，收報109.3元，跌2.86%。京東（9618）續弱，收報319元，跌0.68%。

藍籌方面，創科實業（0669）升3.67%，收報103元，是升幅最大的藍籌。舜宇（2382）11月手機鏡頭、模組出貨量均下跌，半日跌3.06%，收報148.9元，為表現最曳藍籌。

外電報道，長汽（2333）計劃推出全新的智能電動汽車獨立品牌。該股收報15.14元，跌1.05%。

火鍋股向上，海底撈（6862）收報57.5元，升3.98%；九毛九（9922）創上市新高，曾見20.45元，收報20.15元，升7.07%； 呷哺呷哺（0520）收報18.36元，升0.11%。

光伏股反彈，保利協鑫能源（3800）升7.53%，報1元；協鑫新能源（0451）報0.218元，升2.8%。

兩新股上市，和鉑醫藥（2142）收報11.48元，較招股價跌7.27%；領地控股（6999）收報5.69元，無升跌。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

內地據報研究合併中化和中國化工

內地股市半日高收 創板指收復2700點

港元拆息個別發展 一個月HIBOR連升12日

和鉑醫藥首掛跌8.2% CEO：兩產品正籌備商業化

紫光國際稱無法兌付4.5億美元債 將觸發紫光芯盛廿億美元債交叉違約