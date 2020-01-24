恒指跌126點 創科實業冠藍籌 京東健康吐近3%
文章日期：2020年12月10日 12:07
A股高收，惟港股未有跟隨向好，半日低開低走。恒指跌126點或0.48%，報26375點，成交金額598億元；國指跌63點或0.61%，報10424點。恒生科技指數收報8006點，跌1.18%。
ATMX個別走，阿里巴巴（9988）半日向下，收跌2.22%，收報255元，拖低恒指30點。騰訊（0700）跌0.85%，報580元；美團（3690）一枝獨秀，升1.19%，報283元；小米（1810）跌0.73%，報27.3元。京東健康（6618）回吐，收報109.3元，跌2.86%。京東（9618）續弱，收報319元，跌0.68%。
藍籌方面，創科實業（0669）升3.67%，收報103元，是升幅最大的藍籌。舜宇（2382）11月手機鏡頭、模組出貨量均下跌，半日跌3.06%，收報148.9元，為表現最曳藍籌。
外電報道，長汽（2333）計劃推出全新的智能電動汽車獨立品牌。該股收報15.14元，跌1.05%。
火鍋股向上，海底撈（6862）收報57.5元，升3.98%；九毛九（9922）創上市新高，曾見20.45元，收報20.15元，升7.07%； 呷哺呷哺（0520）收報18.36元，升0.11%。
光伏股反彈，保利協鑫能源（3800）升7.53%，報1元；協鑫新能源（0451）報0.218元，升2.8%。
兩新股上市，和鉑醫藥（2142）收報11.48元，較招股價跌7.27%；領地控股（6999）收報5.69元，無升跌。
「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會
日期：12月17日 (星期四)
時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)
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方式：以Zoom視像會議進行
截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30
主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司
支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)
講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監
– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員
– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事
報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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