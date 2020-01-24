港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升12日，按日升0.29點子至0.25071%，再創逾一個月高位。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.23點子至0.04732%；1星期HIBOR跌0.56點子至0.0775%；2星期HIBOR跌0.22點子至0.11339%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.66點子至0.34857%；6個月期HIBOR無升跌0點子至0.54929%；12個月期HIBOR升1.51點子至0.72512%。

港元現報7.7519元，貶值4點子。

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主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm