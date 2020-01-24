未盈利生科股和鉑醫藥（2142）今日掛牌，現跌8.2%，報11.36元。每手1000股，每手帳面蝕1020元。公司兩項核心產品分別為免疫學藥物HBM9161（巴托利單抗）及HBM9036（特那西普），均是由韓國藥企Hanall Biopharma取得大中華區的獨家開發權，現時已進入臨床後期。

和鉑醫藥首席執行官兼董事會主席王勁松表示，巴托利單抗可實現對多種免疫疾病的治療，現時公司已擁有針對4種疾病的國家臨床試驗批件，因藥物專業性較強，公司已自行組建商業團隊。他表示，另一核心產品特那西普適用於乾眼症，覆蓋面較廣，將與在眼科市場有相當成就的企業合作，現時亦正處於籌備階段。

被問及對股價看法，他表示，上市後獲取更多資源，公司未來將加速發展，相信公司具有差異化定位，在全球及中國市場都具有競爭力。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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