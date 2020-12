在紫光集團首爆境內債券違約不到一個月後,紫光系境外美元債也宣告違約。紫光國際發公告稱,無法兌付今日到期4.5億美元債本息。紫光芯盛則表示,若上述美元債違約,將觸發其發行的20億美元的交叉違約。

紫光國際指,發行人和擔保人正在研究各種防範來解決當前面臨的流動性問題。紫光芯盛稱,公司美元債自11月18日下午開始暫停交易,停牌仍將持續。

紫光國際發行的4.5億美元債票息6%,由紫光集團旗下TsinghuaInternational提供擔保。

此外,紫光芯盛發行的美元債有三隻共計20億美元,擔保方亦為紫光集團,包括2021年1月31日到期的10.5億美元債、2023年1月31日到期的7.5億美元債和2028年1月31日到期的2億美元債。

