Facebook分別於2102年及2014年收購Instagram和WhatsApp,雖然得到政府批准,但最近因而受到壟斷起訴,並要求拆骨,並擬加強防範未來有同樣的行為,包括阻止Facebook在未經許可下進行超過1000萬美元的收購。

美國聯邦貿易委員會(FTC)表示,將尋求取得禁制令,內容可能包括要求Facebook剝離包括Instagram,和WhatsApp在內的資產;而另外由48個州、華盛頓特區和關島組成的各州總檢察官聯盟,亦訴訟中提出要求,希望法庭裁定Facebook收購Instagram和WhatsApp的行為是非法。

FTC 認為,Facebook 是利用其市場力量透過收購來壓制潛在競爭對手。除了對 WhatsApp 和 Instagram 的收購外,FTC 也指出 Facebook 此前試圖收購 Twitter 和 Snap 等其他社交網路平台都是出自同樣的策略,藉此鞏固在美國的社交網路市場地位。

