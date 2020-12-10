標普道瓊指數公布一份中國證券的清單，在美國11月12日禁止美國買賣部分中國證券的行政命令發布後，這些證券不再符合股票和固定收益指數的要求。據報，海康威視和中芯國際（0981）等合共21家中資企業從其股票和債券指數中剔除。

股票證券被視為不符合標普道瓊股票指數要求於12月21日開市前生效，而固定收益證券被視為不符合標普道瓊固定收益指數要求於明年1月1日開市前生效。

此前，特朗普政府於11月12日再頒布行政令，禁止投資受中國軍方控制的公司。

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日期：12月17日 (星期四)

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截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm