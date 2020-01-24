泡泡瑪特（9992）公布IPO結果，以上限38.5元定價，招股價31.5元至38.5元，香港部分超購355.74倍，國際部分超購43倍。一手中簽率15%。

大唐集團（2117）IPO則以4.56元定價，招股價為3.6元至4.6元，香港部分認購不足，僅獲76%，國際部分超購0.32倍。一手中簽率100%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

滬深兩市低開 上證跌0.18%

恒指低開167點 ATMX全向下

高偉電子停牌 待發收購合併公布

港股ADR跌295點 和鉑、領地上市 留意京東健康、賭股、利邦

Facebook被指壟斷、美國刺激方案遇阻 道指跌105點 科技股跌