美股向下，港股今早亦低開。恒指今早低開167點或0.64%，報26335點，成交金額43億元；國指今早低開81點或0.78%，報10407點。恒生科技指數開市報8004點，跌1.2%。

阿里巴巴（9988）領跌1.99%，報255.6元，拖低恒指27點。其餘科技股亦捱沽，騰訊（0700）跌0.85%，報580元；美團（3690）跌1.19%，報283元；小米（1810）跌0.73%，報27.3元。

京東健康（6618）獲快速納入科指及國指，12月22日起生效。開報114元，升1.6%。京東（9618）續弱，報318.6元，跌0.81%。

藍籌中以創科實業（0669）表現最好，升3.17%，報102.5元。舜宇（2382）11月手機鏡頭、模組出貨量均下跌，模組出貨目標僅完成90%，開市跌4.95%，報146元，是跌幅最大的藍籌。另一手機設備股瑞聲（2018）亦偏軟，開市跌0.83%，報41.7元。

內地11月新增人民幣貸款遜預期，內銀向下。工行（1398）跌0.63%，報4.77元；交行（3328）跌0.47%，報4.21元；中行（3988）跌0.37%，報2.67元；建行（0939）跌1.36%，報5.82元。

兩新股上市，和鉑醫藥（2142）開報11.94元，較定價跌3.55%；領地控股（6999）報5.69元，與定價一致。

其餘個股方面，恒大（3333）本周再斥逾10億增持，於恒大汽車（0708）持股增至74.44%。恒大（3333）報15.62元，無升跌；恒大汽車報28.2元，跌0.35%。

利邦 （0891）附屬公司利邦管理遭渣打申請清盤，因利邦管理欠款1.5億元。利邦平開，報0.096元。