美股向下，港股ADR跌295點或1.3%，報26207點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.16%，折合報578.2元；匯控（0005）跌0.07%，折合報41.72元；建行（0939）跌0.87%，折合報5.85元。

日股現跌0.54%，韓股現跌1.33%，澳股現跌0.54%。

今日焦點股份可留意：

兩新股上市，和鉑醫藥（2142）定價12.38元；領地控股（6999）定價5.69元。

京東健康（6618）獲快速納入科指及國指，12月22日起生效。

美國政府制裁澳門商人尹國駒及其三個實體，指其為14K頭目。留意賭股。

利邦 （0891）附屬公司利邦管理遭渣打申請清盤，因利邦管理欠款1.5億元。

恒大（3333）本周再斥逾10億增持，於恒大汽車（0708）持股增至74.44%。

舜宇（2382）11月手機鏡頭、模組出貨量均下跌，模組出貨目標僅完成90%。

內地11月新增人民幣貸款遜預期，社融勝預期。留意內銀。

億達（3639）11月合約銷售金額升15.6%，佳源國際（2768）升9%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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