Facebook遭遇反壟斷訴訟，或面臨解體風險，拖累科技股重挫。另外，美國財長梅努欽稱對達成刺激方案抱謹慎希望，但是，民主黨稱白宮的提案沒有補充失業救濟令他們「無法接受」，亦影響市場氣氛。數據方面，美國10月份職位空缺數意外升至3個月高點， 反映就業市場改善。Tesla重挫，因摩通稱股價被「嚴重高估」，重申賣出評級。高盛重申對蘋果的賣出評級 因為消費者青睞更低價的iPhone。道指高開55點，高位曾升145點，低位曾跌222點。

道瓊斯工業平均指數收市跌105點，或跌0.35%。標準普爾500指數收市跌29點，或跌0.79%。納斯達克綜合指數收市跌243點，或跌1.94%。

Salesforce跌3.21%，報220.57美元(下同)，是道指跌幅最大的藍籌，而高盛升1.69%，報242.82元，是升幅最大藍籌。

科技股方面，蘋果收市報121.78元，跌2.09%，谷歌母公司Alphabet收市報1777.86元，跌1.85%，亞馬遜收市報3104.2元，跌2.3%，Facebook收市報277.92元，跌1.93%。

德國DAX指數收市升0.47%，報13340.26點；法國CAC 40指數收市跌0.25%，報5546.82點；英國富時100指數收市升0.08%，報6564.29點。