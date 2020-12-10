港股大型股反彈，但整體調整未完；出口、食品股保持向好趨勢，偉易達（0303）、農夫山泉（9633）調整中可以收集。

恒指昨高開205點後向上，早市最多升362點、高見26,666點回順，收市報26,502點，升198點或0.75%；國指升0.76%。恒生大型股指數升0.62%，中型股、小型股指數分別跌0.69%、1.13%。

大市偏淡，據《明報》港股數據庫，升跌比率43比57，升逾3%、跌逾3%分別佔上升、下跌股份近一成半；陽燭對陰燭為36比64，大市沽盤較為積極但壓力不大。交投平穩，大市成交1366億元，與60天平均相若。

教育股跌2.6%表現最差

個別行業的沽壓較大，本報數據庫追蹤的30個行業，有超過一半下跌，教育跌2.6%表現最差，環保及新能源跌逾2%，中資電力跌1.5%，航運物流、科技器材跌逾1%。踏入10月熱炒的新能源、航運物流，月內持續調整，龍源（0916）、福萊特（6865）、中外運（0598）、中遠海控（1919）等初步轉弱，預計將需時整固消化超買。

偉易達近日低位58元可吸

至於上升行業，地產及相關升1%已經是最好，其次燃氣供應、紡織及服飾升約0.8%。服飾以高端品牌普拉達（1913）、新秀麗（1910）及出口申洲（2313）、九興（1836）表現較佳。其他品牌、出口股也向好，歐舒丹（0973）、耐世特（1316）創新高，創科（0669）、敏華（1999）反彈，偉易達高位整固後可以留意。

疫情令家長和兒童有更多時間留在家中，偉易達上半年度（截至9月底止）電子學習產品增加6.5%，電訊產品收入則保持平穩，抵消承包生產服務收入下跌；隨着耳機訂單增長強勁及其他產品銷情復蘇，承包生產服務收入料會回升，加上電子學習、電訊產品收入穩定，全年業績有望穩中向好，支持股價表現。走勢上，偉易達上月急升至66元後回調，中線關鍵支持位為56元，可於近日低位約58元吸納，以提高值博率。

農夫山泉41元有承接 現價可收集

此外，啤酒股華潤啤（0291）、青島啤（0168），以及乳業股蒙牛（2319）近日先後創新高；農夫山泉自上月向上突破升至46元後出現調整，近日跌至41元開始有承接，可於現水平收集，止蝕位放在40元。

[劉思明 數據尋寶]