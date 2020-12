銀色債券本周五截止認購,匯豐發言人指,客戶反應非常踴躍,開售至今累積認購金額已超越過去四次的總和,平均認購金額亦較去年上升一倍。經該行數碼渠道的申請有顯著上升,其中透過流動銀行的申請宗數及金額均為去年的三倍。

工銀亞洲亦稱,透過該行認購銀債的金額及人數均破其紀錄, 今年認購金額已超越過往4年總和,現時該行最高認購金額約800萬元,即800手,每人平均認購金額約為45萬元,即45手,較2019年同期增加近3倍。

信銀國際稱,該行接獲之總銀債認購申請金額比上 一批銀債同期上升約8倍,認購情況踴躍,平均認購金額超過40萬元。

渣打銀行發言人亦指,該行銀色債券每日平均認購申請較去年多逾1.1倍,客戶平均認購金額較去年上升逾1.5倍。

中銀香港(2388)個人數字金融產品部副總經理周國昌今早亦表示,目前經中銀香港認購銀色債券的金額及人數已突破該行歷史紀錄,其中認購金額已超越該行過往4年認購金額之總和。目前的認購金額亦為去年同期的4倍,每人平均認購手數亦較去年增加一倍至超過25手。逾7成客戶經分行認購。

政府發行的第5批銀色債券將於12月11日下午2時截止申請,今次的保證回報為3.5厘,較以往高,發行總額亦大增至100億元,視乎反應可提高至最多150億元。

