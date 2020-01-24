銀色債券本周五截止認購，匯豐發言人指，客戶反應非常踴躍，開售至今累積認購金額已超越過去四次的總和，平均認購金額亦較去年上升一倍。經該行數碼渠道的申請有顯著上升，其中透過流動銀行的申請宗數及金額均為去年的三倍。

工銀亞洲亦稱，透過該行認購銀債的金額及人數均破其紀錄， 今年認購金額已超越過往4年總和，現時該行最高認購金額約800萬元，即800手，每人平均認購金額約為45萬元，即45手，較2019年同期增加近3倍。

信銀國際稱，該行接獲之總銀債認購申請金額比上 一批銀債同期上升約8倍，認購情況踴躍，平均認購金額超過40萬元。

渣打銀行發言人亦指，該行銀色債券每日平均認購申請較去年多逾1.1倍，客戶平均認購金額較去年上升逾1.5倍。

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌今早亦表示，目前經中銀香港認購銀色債券的金額及人數已突破該行歷史紀錄，其中認購金額已超越該行過往4年認購金額之總和。目前的認購金額亦為去年同期的4倍，每人平均認購手數亦較去年增加一倍至超過25手。逾7成客戶經分行認購。

政府發行的第5批銀色債券將於12月11日下午2時截止申請，今次的保證回報為3.5厘，較以往高，發行總額亦大增至100億元，視乎反應可提高至最多150億元。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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