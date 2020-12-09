銀聯國際：支持Huawei Pay開通電子八達通增值服務
文章日期：2020年12月9日 17:49
銀聯國際發文指，支持手機支付Huawei Pay開通電子八達通增值服務。銀聯國際更表示，Huawei Pay以EMV非接觸技術為核心，實現手機等移動設備的線下非接觸式支付。銀聯國際更稱，當中Huawei Pay受理範圍廣泛，可在全球多達 52個國家和地區使用，和2000萬台 POS終端機使用。
銀聯國際更指，目前已有港澳多家發卡機構已經綁定 Huawei Pay，當中包括中銀香港（2388）、工銀亞洲支援信用卡綁卡服務，香港電訊（6823）則支援預付卡綁卡。銀聯國際預計，明年將有更多發卡機構參與。
目前Huawei Wallet 僅支援銀聯信用卡及虛擬預付付款卡如Tap & Go增值，即暫不支援Visa、MasterCard、和American Express等。
記者：陳麗歡
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報名: https://link.mingpao.com/66159.htm
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