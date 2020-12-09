銀聯國際發文指，支持手機支付Huawei Pay開通電子八達通增值服務。銀聯國際更表示，Huawei Pay以EMV非接觸技術為核心，實現手機等移動設備的線下非接觸式支付。銀聯國際更稱，當中Huawei Pay受理範圍廣泛，可在全球多達 52個國家和地區使用，和2000萬台 POS終端機使用。