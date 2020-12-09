港交所（0388）行政總裁李小加將於本月底卸任，他繼周一（7日）於聯交所連續申報，獲港交所按員工股份獎勵計劃派發約3.24萬股後，周二（8日）再有約3.18萬股「解凍」，以今日收市價計，市值約1223.87萬元。

據了解，他連續兩日的申報，涉及他早已獲港交所按員工股份獎勵計劃派發的股份，而相關股份數目於申報日期屬於「獲正式發出」（俗稱「解凍」），可以自由在市場上買賣，連續兩日解凍股份市值則合共接近2500萬元。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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