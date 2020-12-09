新創建（0659）公布，曾蔭培辭任為公司非執行董事，明年1月1日起生效。

公司指，曾蔭培由於期望投放多點時間於其個人事務，已提呈辭任，已確認與董事會並無意見分岐，亦無與其辭任有關的事項需要知會公司的股東及香港聯合交易所有限公司。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

恒大本周再斥逾10億增持 於恒大汽車持股增至74.44%

億達11月合約銷售金額升15.6% 佳源國際升9%

舜宇：11月手機鏡頭、模組出貨量均下跌 模組出貨目標僅完成90%

AlipayHK香港活躍商戶已超6.2萬間 推「小店地圖」助小商戶過度疫情

內地11月新增人民幣貸款遜預期 社融勝預期

港股升198點終止兩連跌 小米逼上市高位 華潤萬象生活升26%

貿發局上調本港出口全年預測

八達通加入華為支付系統 學生和殘疾人士八達通卡未能轉移

友邦與眾安合作拓馬來西亞市場

南方東英推科指2倍槓桿正反向產品 入場費約775元

虛銀爆安全隱患 財庫局許正宇：未有影響客戶實際利益