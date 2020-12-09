中國恒大（3333）於聯交所申報，本周一（7日）起連續三日入市增持旗下恒大汽車（0708），合共買入約3551.55萬股，合共涉及約10.2億元，增持完成後，恒大持有恒大汽車股權由74.03%上升至74.44%。

恒大上周已兩度入市增持恒大汽車，買入合共約4776萬股，涉及資金約13億元，連同本周三度入市，踏入12月後已斥資逾23億元增持恒大汽車。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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