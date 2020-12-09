億達中國（3639）公布，11月份集團合約銷售金額約5.27億元(人民幣．下同)，按年升15.57%；銷售面積為6.27萬平方米，升60.47%；銷售均價每平方米8410元，跌27.98%。

首11個月，合約銷售金額45.31億元，較去年同期跌29.91%；銷售面積為43.49平方米，跌34.42%；銷售均價約為每平方米10420元，升6.88%。

另外，佳源國際（2768）公布，11月合同銷售金額34.39億元，按年升9%；合同銷售面積約27.26萬平方米，升17%。

首11個月，集團合同銷售金額273.25億元，較去年同期上升 8%；合同銷售面積約244.55萬平方米，升12%。

佳源國際全日收報3.12港元，升1.6%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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