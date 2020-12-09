舜宇（2382）公布11月出貨量數據，手機鏡頭、模組出貨量均出現按年及按月下跌。

手機鏡頭出貨量按月下降19.2%，主要是因為智能手機供應鏈中關鍵零部件缺貨。經計算，完成新全年目標93.02%，而舊目標計則完成94.71%

車載鏡頭出貨量按年上升28.8%，主要是因為受海外疫情影響減少。完成新目標95.88%

手機攝像模組出貨量按年下降21.3%，按月下降18.5%，主要是因為智能手機供應鏈中關鍵零部件缺貨。完成新目標90.46%，而舊目標計則為88.1%。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期：12月17日 (星期四)

時間：下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價：$400；早鳥優惠價：HK$300

方式：以Zoom視像會議進行

截止日期：12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構：The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者：– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

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