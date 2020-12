AlipayHK宣布今日推出全新的「小店地圖」,用戶可於互動地圖內搜尋附近的小商戶消費,以支持小店的同時,更可獲得印花獎賞。 AlipayHK更指,目前本港的活躍商戶已超過6.2萬間,當中以商戶碼方式收款的商戶數量較去年升近50%,是顯示商戶於疫情下更願意選擇使用一張二維碼收款,利用簡單、無接觸方式進行交易和營商。

AlipayHK指,推出全新的「小店地圖」,希望透過互動的形式鼓勵用戶到特選小店使用流動支付消費,降低使用現金感染病毒風險之餘,更可以其方式支持小店營運。首階段互動地圖蓋近1000間小商戶,包括食肆、雜貨店、寵物店等等,遍佈港九新界。用戶只需於主頁點擊印花專區內的「撐小店,儲印花」並前往小店地圖,即可一覽附近小店,同時亦可根據商戶類別或直接搜尋心儀商戶,更可使用區域搜索功能去探索其他地區的小商戶。

AlipayHK的行政總裁陳婉真表示,2020年的零售業無疑是挑戰重重的一年。AlipayHK在香港市場擁有龐大的用戶群,希望藉著流動支付平台帶來無限商機。她更指,是次推出的「小店地圖」是專為小商戶訂製的新功能,旨在利用錢包平台流量優勢,為小商戶提升曝光率及拓闊客戶群。

AlipayHK就今次的合作提供優惠,用戶凡光顧「小店地圖」的合作小商戶消費滿港幣10元,便可獲得5個印花獎賞,可用於換領港幣8元電子禮券。每位用戶每月在同一個商戶消費最多獲5個印花獎賞,每月最多可換領港幣24元獎賞。

「善用強積金低利率下的退休投資策略」視像研討會

日期:12月17日 (星期四)

時間:下午6:00 – 7:45 (HKT)

售價:$400;早鳥優惠價:HK$300

方式:以Zoom視像會議進行

截止日期:12月17日 (星期四) 下午4:30

主辦: 明報財經 及 東驥基金管理有限公司

支持機構:The Institute of Financial Technologists of Asia (IFTA) & Institute of ESG & Benchmark (IESGB)

講者:– Ms Alice Law 羅盛梅, 強制性公積金計劃管理局副主席及行政總監

– Mr. Bruno Lee 李錦榮, 香港投資基金公會行政委員會成員 , 香港投資基金公會前主席, 金融學院會員

– Mr Paul Pong 龐寶林, 東驥基金管理有限公司董事總經理, 亞洲金融科技師學會主席及創辦人, 香港財務策劃師學會前主席及現任董事

報名: https://link.mingpao.com/66159.htm

其他報道

內地11月新增人民幣貸款遜預期 社融勝預期

港股升198點終止兩連跌 小米逼上市高位 華潤萬象生活升26%

貿發局上調本港出口全年預測

八達通加入華為支付系統 學生和殘疾人士八達通卡未能轉移

友邦與眾安合作拓馬來西亞市場

南方東英推科指2倍槓桿正反向產品 入場費約775元

虛銀爆安全隱患 財庫局許正宇:未有影響客戶實際利益

阿聯酋稱疫苗有效率達到86% 國藥止跌回升

滬指三兩連跌 全日挫1.1%

景順趙耀庭:中國明年下半年可能收緊貨幣政策

傳軟銀考慮以「緩慢」回購方式達至私有化